PSD-PNL: Mihai Tudose deschide lista comună la alegerile europarlamentare Liderii PNL și PSD au stabilit ca in teritoriu, in Brașov, Timiș și Bacau, sa se mearga cu acel tandem, adica unul dintre partide sa propuna candidatul pentru primarie și celalalt sa propuna candidatul pentru șefia Consiliului Județean. Mihai Tudose va conduce lista coaliției la alegerile europarlamentare, iar in cateva județe unde existau divergențe, precum Timiș, Bacau și Brașov, s-a decis sa se mearga pe liste comune. Aceste decizii au fost luate de conducerea centrala a PSD și PNL intr-o ședința desfașurata luni dupa-amiaza. Cu toate acestea, ramane de vazut cum vor fi primite aceste decizii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

