Liderii coalitiei au stabilit primul loc pe lista comuna de la alegerile europarlamentare si candidaturile comune la Sectoarele 1, 2 si 5 ale capitalei

Liderii coalitiei de guvernare au stabilit candidaturi comune la Sectoarele 1, 2 si 5, precum si in municipiile Brasov, Bacau si, de asemenea, la nivelul Consiliului Judetean Timis si la Primaria Timisoara, potrivit Agerpres, din surse politice.Potrivit surselor, in urma sedintei coalitiei, care a durat mai bine de doua ore si jumatate, s au stabilit candidaturi comune la municipiile Brasov PNL si Bacau PSD ; candidaturi comune in Timis: CJ la PSD si Timisoara la PNL; candidaturi comune la secto ...