- Salonul de Carte Bookfest Timișoara revine, la cea de-a X-a ediție, cu cele mai noi carți la Centrul Regional de Afaceri, intre 30 martie și 2 aprilie 2023. Cu ocazia aniversarii speciale, este pregatit un eveniment de gala cu invitați de seama, cele mai noi apariții editoriale și cele mai bune oferte.…

- Pentru prima data in afara capitalei, Ambasada Irlandei in Romania sarbatorește Ziua Naționala a Irlandei la Timișoara. Evenimentul este organizat in colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și marcat printr-o recepție oficiala care va avea loc la Centrul Regional de Afaceri al…

- A doua ediție din acest an a Salonului Industriei Ușoare va fi organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș la Centrul Regional de Afaceri, in perioada 8-12 martie. Peste 50 de firme din intreaga țara, producatori și comercianți, vor expune spre vanzare, la prețuri promoționale, o…

- La sfarsitul acestei saptamani romanii care lucreaza la stat vor avea parte de o minivacanta de 4 zile. 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor este zi de sarbatoare legala pentru angajații din Romania. Saptamana viitoare, de Ziua Unirii Principatelor, salariații de la privat vor avea o zi libera, iar…