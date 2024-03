Baschet: Fetele de la CSM Constanta au avansat in semifinale, dupa doua succese cu CSM Tg. Mures

CSM Constanta isi continua cursa spre titlu in Liga Nationala de Baschet Feminin Getica 95, trecand de CSM Tg. Mures, in sferturile turneului play off, in minimum de meciuri, doua Dupa 94 51 pe teren propriu,… [citeste mai departe]