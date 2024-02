In perioada 21 – 25 februarie, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș gazduiește prima ediție din acest an a Salonului Industriei Ușoare, eveniment tradițional in randul expozițiilor de profil din vestul țarii. Peste 50 de firme din intreaga țara, producatori și comercianți, vor expune spre vanzare, la prețuri promoționale, o gama diversificata de articole ... The post Se deschide prima ediție din acest an a Salonului Industriei Ușoare appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .