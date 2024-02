Stiri pe aceeasi tema

- Ne bucuram sa anunțam ca deja avem in Timișoara o comunitate reala de jucatori de padel, numarul celor care practica sau descopera acest sport fiind in continua creștere. Peste 120 de sportivi s-au inscris la CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE PADEL – TIMIȘ 2024, prima competiție de acest gen organizata in țara…

- Primul Campionat Judetean de Padel va fi organizat langa Timisoara, la Padel Center din Dumbravita. Competitia va avea etape, tur/retur, sub auspiciile Federației de Padel din Romania. Organizatorii anunța deschiderea sesiunii de inscriere in competiție dar și faptul ca vor fi puse in joc premii atractive…

- Anul 2024 vine cu vești bune pentru iubitorii sportului. Din luna februarie va demara in premiera un prim Campionat Judetean de padel in judetul Timis. Campionatul se va desfașura pe etape, tur/retur, sub auspiciile Federației de Padel din Romania. Organizatorii anunța deschiderea sesiunii de inscriere…

- Handbalistele de la SCMU Craiova au obținut o prima victorie in actuala ediție a Cupei Romaniei, scor 31-17 pe terenul formației CSU Timișoara. Formația olteana nu a avut nicio emoție in acest duel, singurele necunoscute dinaintea jocului fiind rezultatul final și diferența de pe tabela. Primele 30…

- Pavilionul Romaniei la Bienala de Arhitectura de la Veneția 2023 vine in țara și va fi expus in 5 orașe din Romania: Timișoara, Cluj, Reșița,Iași și București. In premiera, pavilionul va fi prezentat la Timișoara, iar vernisajul va avea loc pe 9 decembrie

- In acest weekend, Timișoara devine capitala padelului din Romania. In lupta pentru titlul național și pentru premii, in Cupa Romaniei la padel intra primii 12 jucatori / divizie. Este vorba de sportivii cu cele mai multe puncte acumulate pe durata turneelor desfașurate pe parcursul intregului an 2023…

- Primul targ medieval de Craciun din Romania va avea loc la Bistrita pe data de 16 decembrie 2023. Evenimentul intitulat "O Poveste straveche de Craciun" este inspirat de spiritul Craciunului de altadata si va diversifica programul Targului de Craciun prin completarea activitatilor pe modelul targurilor…