Stiri pe aceeasi tema

- In anul centenarului sau, Institutul Francez din Romania organizeaza cea de-a 28-a ediție a FESTIVALULUI FILMULUI FRANCEZ ce se va desfașura in perioada 21-31 martie la București și in alte 12 orașe din țara. La Targu Mureș evenimentul are loc intre 28-31 martie, la Muzeul Județean Mureș – Sectia de…

- La aniversarea a 100 de ani, Institutul Francez din Romania prezinta, in colaborare cu Primaria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultura Arad, „Vertiges“ –... The post Cinema Arta gazduiește 3 proiecții speciale din Festivalul Filmului Francez, la aniversarea a 100 ani appeared first on Special…

- La aniversarea a 100 de ani, Institutul Francez din Romania prezinta, in colaborare cu Primaria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultura Arad, „Vertiges“ –... The post Cinema Arta gazduiește 3 proiecții speciale din Festivalul Filmului Francez, la aniversarea a 100 ani appeared first on Special…

- Filme din selectiile de la Cannes, Berlin, Locarno, Venetia, Toronto sau Annecy se vad la cea de-a 28-a editie a Festivalul Filmului Francez in Romania, intre 21 si 31 martie, la Bucuresti si in alte 12 orase, anunta organizatorii, potrivit news.ro. Peste 100 de proiectii de film vor avea loc in…

- In anul centenarului sau, Institutul Francez din Romania organizeaza cea de-a 28-a ediție a FESTIVALULUI FILMULUI FRANCEZ ce se va desfașura in perioada 21-31 martie la București și in alte 12 orașe din țara: Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, Br

- Institutul Francez din Romania organizeaza, in anul centenarului sau, cea de-a 28-a editie a Festivalului Filmului Francez, informeaza un comunicat transmis, marti, AGERPRES. Festivalul se va desfasura in perioada 21 – 31 martie la Bucuresti si in alte 12 orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi,…

- A 28-a editie a Festivalului Filmului Francez se va desfasura in perioada 21-31 martie la Bucuresti si in alte 12 orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Arad, Brasov, Braila, Constanta, Craiova, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava si Targu Mures, anunta organizatorul evenimentului Institutul Francez…

- “Astazi, lansam in licitatie Arad – Oradea. Este drumul expres Arad – Oradea, 120 de kilometri, trei loturi. Multumesc colegilor din CNAIR fiindca au reusit sa termine toata documentatia si nu a fost simplu, pentru ca a fost preluata de la Consiliul Judetean. Este direct executie. Suntem cu trei loturi,…