Stiri pe aceeasi tema

- Cinema Victoria din Timișoara va fi gazda Festivalului „VISUALI ITALIANE - Noua Cinematografie Italiana in Romania” in perioada 28-31 martie. Timp de patru zile, in fiecare seara vor fi proiectate opt dintre cele mai cunoscute filme italiene lansate anul trecut. Timișoara este printre orașele care promoveaza…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat o noua acțiune destinata identificarii de noi posibilitați de afaceri și investiții și stabilirii de contacte directe de colaborare cu oameni de afaceri arabi, la Dubai. Au participat 10 companii membre ale CCIAT, din Timișoara, București…

- Unele orașe din țara noastra au devenit emblematice, atat pentru dimensiunile lor, cat și pentru importanța lor. De la București, capitala noastra, și pana la locuri precum Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași, acestea sunt printre cele mai recunoscute orașe din țara. Cu toate acestea, daca ne indreptam…

- La 7 februarie a.c. dl. Iuliu Stocklosa, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) s-a intalnit cu E.S. dl. Victor Chirila, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova in Romania, la sediul ambasadei. Președintele CCIB a mulțumit domnului ambasador…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș deschide seria expozițiilor din acest an cu prima ediție a Expo Mobila Timișoara, care va avea loc la Centrul Regional de Afaceri intre 15 și 18 februarie. Expoziția reunește un numar important de producatori romani, din Arad, Satu Mare, Cluj-Napoca,…

- Compania EY Romania a organizat, marți, la Timișoara o noua ediție a Conferinței anuale de fiscalitate, un eveniment apreciat de mediul de business local, devenit deja tradiție. Orașul de pe Bega a fost al doilea, dupa București, unde evenimentul susținut de specialiștii societații de consultanța ajunge…

- ​Ca in fiecare an, din 2005 pana in prezent, Conferința anuala de fiscalitate organizata de EY Romania la București este urmata de edițiile derulate in alte doua mari centre regionale de afaceri ale Romaniei, Timișoara (Iulius Congress Hall, marți, 30 ianuarie a.c.) și, respectiv, Cluj-Napoca (Radisson…