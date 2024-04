Autostrada Comarnic-Braşov, un vis frumos Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca proiectul autostrazii Comarnic-Brasov poate fi realizat numai in baza unui parteneriat public-privat. „Este unul dintre proiectele prezentate de catre domnul ministru, am prezentat si eu in conferinta de presa cu premierul din Qatar in ceea ce priveste Comarnic-Brasov. Comarnic-Brasov, din punctul meu de vedere si al ministrului Transporturilor, nu se poate decat prin parteneriat public-privat cu un fond de investitii”, a declarat Marcel Ciolacu, intr-o conferinta de presa sustinuta, miercuri la Doha. El a detaliat discutiile avute in Qatar pe temele economice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Este unul dintre proiectele prezentate de catre domnul ministru, am prezentat si eu in conferinta de presa cu premierul din Qatar in ceea ce priveste Comarnic-Brasov. Comarnic-Brasov, din punctul meu de vedere si al ministrului Transporturilor, nu se poate decat prin parteneriat public-privat cu un…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca proiectul autostrazii Comarnic-Brasov poate fi realizat numai in baza unui parteneriat public-privat. Marcel Ciolacu, despre retragerea lui Catalin Cirstoiu: „Nu putem merge mai departe daca nu lamurim aceste acuzații” „Este unul dintre proiectele prezentate de…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca proiectul autostrazii Comarnic-Brasov se poate realiza doar in baza unui parteneriat public-privat. Seful Executivului a facut precizarile intr-o conferinta de presa la finalul vizitei pe care o efectueaza in Qatar, dupa intrevederile pe care le-a avut, miercuri,…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut intrevederi, miercuri, cu Seicul Faisal bin Qassim al-Thani, presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Qatar, cu reprezentantii Autoritatii de Investitii din Qatar (QIA), fondul suveran de investitii al Statului Qatar, si cu cei ai Qatari Industrial Manufacturing,…

- Intr-o vizita oficiala in Doha, capitala Qatarului, premierul Marcel Ciolacu a purtat miercuri intrevederi semnificative, conturand perspectivele de cooperare și colaborare intre Romania și Qatar. Printre principalele discuții s-au numarat intalniri cu Șeicul Faisal bin Qassim al-Thani, președintele…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, in cadrul declaratiilor comune cu E.S. Seicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, prim-ministrul Statului Qatar si ministru al Afacerilor Externe, ca doreste ca Romania sa fie poarta de investitii a statului Qatar in UE si ca sunt in analiza proiecte…

- ​Incepand cu acest an, Conferința anuala de fiscalitate organizata de EY Romania și adresata comunitații de afaceri are loc in premiera la Iași. Conferința are o tradiție de 18 ani, fiind organizata anual de EY Romania la București și in doua mari centre regionale de afaceri ale Romaniei, Timișoara…