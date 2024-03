Stiri pe aceeasi tema

- ​Finalul de saptamana aduce in Liga 1 doua dueluri care vor umple, fara doar și poate, stadioanele pe care se disputa. Arena Naționala gazduiește sambata (9 martie – ora 20:00) duelul bucureștean dintre Rapid și FCSB, un meci anunțat cu casa inchis, pentru ca o zi mai tarziu, de la 20:45, arena din…

- Ion Craciunescu s-a contrat in direct cu Mihai Rotaru. Fostul arbitru si patronul Universitatii Craiova au analizat mai multe faze litigioase din derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 1-1. Craciunescu l-a ironizat pe Rotaru in timp ce milionarul isi exprima opinia in privinta unor posibile penalty-uri…

- Alexandru Baluta a transmis un mesaj de lupta, inaintea derby-ului cu Rapid, din etapa urmatoare din Liga 1. Mijlocasul FCSB-ului a declarat ca ros-albastrii au ca obiectiv victoria, deoarece sunt datori fata de suporteri, dupa ce giulestenii i-au invins in ultimele doua meciuri. Derby-ul dintre Rapid…

- Alexandru Chipciu a reactionat dupa ce Dan Nistor a oferit declaratia serii dupa Universitatea Craiova – U Cluj 2-2. Nistor a spus la interviul de dupa meci ca „s-a batut” cu colegul sau in vestiar. Alexandru Chipciu a tinut sa elimine orice dubiu dupa afirmatia colegului sau si a spus ca a fost doar…

- Fanii lui FCU Craiova au aprins torte si au facut show la ultimul antrenament oficial inaintea derby-ului cu Dinamo, din etapa a 24-a a Ligii 1, care va fi vineri, de la ora 20:00, in format LIVE TEXT pe AS.ro. Oltenii lui Mititelu sunt neinvinsi in ultimele cinci meciuri cu „cainii” si isi doresc sa…

- Mihai Stoichita a facut un anunt urias despre un jucator de la FCSB. Adrian Sut ar putea prinde lotul Romaniei pentru EURO 2024. Sut este unul dintre jucatorii de baza pentru FCSB din acest sezon. Adrian Sut are un sezon de exceptia in acest sezon la FCSB. Este unul dintre preferatii lui Gigi Becali,…

- Cum arata clasamentul dupa Universitatea Craiova – FCSB 0-3 si programul primelor 3 clasate pana la finalul sezonului regular. FCSB a ramas la 11 puncte distanta de locul al doilea, dupa victoria categorica din derby-ul cu Universitatea Craiova. Rapid a castigat si ea derby-ul cu Dinamo si a urcat pe…