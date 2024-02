Stiri pe aceeasi tema

- Lazio – Bayern 1-0 si PSG – Real Sociedad 2-0 au fost meciurile serii in Liga Campionilor. Italienii au produs marea surpriza si au invins pe Bayern Munchen, care ajunge la a doua infrangere consecutiva dupa umilinta din campionat cu Bayer Leverkusen. Immobile a marcat dintr-un penalty provocat de Upamecano,…

- Mihai Stoica a dezvaluit singura echipa pe care FCSB trebuie sa o evite in preliminariile Ligii Campionilor. FCSB este mai aproape ca niciodata sa castige primul titlu dupa o pauza de 9 ani si sa ajunga in preliminariile Ligii Campionilor. FCSB este lider in Liga 1, cu 9 puncte peste CFR Cluj si Rapid.…

- Coasta de Fildes – Congo 1-0 si Nigeria – Africa de Sud 1-1 (5-3 d.l.d), meciurile din semifinalele Cupei Africii, au fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY! Nigeria – Coasta de Fildes este finala Cupei Africii. Meciul pentru trofeu se va disputa duminica, de la ora 22:00, in AntenaPLAY. Finala mica, Africa…

- Meciul de deschidere de la Cupa Mondiala din 2026 se joaca pe un stadion pe care Maradona și Pele au scris istorie. Oficialii FIFA au anunțat arenele pe care se vor juca cele mai importante dueluri din cadrul turneului final. Ediția din 2026 a Cupei Mondiale din 2026 se va juca in 3 țari diferite. […]…

- Tottenham a fost eliminata dramatic din Cupa Angliei de Manchester City! Golul calificarii a fost marcat in minutul 88, „cetatenii” obtinand calificarea in optimile Cupei Angliei la limita, cu o victorie cu 1-0. Echipa engleza Manchester City s-a calificat in optimile Cupei Angliei, dupa ce a invins…

- Kylian Mbappe a scris istorie dupa hattrick-ul din Revel – PSG 0-9, meci de a fost LIVE in AntenaPLAY. Mbappe a devenit cel mai bun marcator din istoria celor de la PSG in Cupa Frantei. Kylian Mbappe a doborat un nou record in tricoul celor de la PSG, in meciul din Cupa Frantei. Dupa cele […] The post…

- Pepe Reina a scris istorie in Europa League! In varsta de 41 de ani, portarul spaniol a fost titular si in meciul dintre Villarreal si Panathinaikos. El a bifat astfel meciul 189 in cupele europene, ceea ce reprezinta un record in fotbalul spaniol El l-a depasit in acest top pe Iker Casillas, fostul…

- Ianis Hagi, atacantul echipei nationale a Romaniei, este fericit pentru calificarea la Euro 2024 si crede ca nationala tricolora a ajuns pe merit la turneul final din Germania.„Am reusit sa ne calificam in noua meciuri, ceea ce e foarte bine! Suntem fericiti! Am demonstrat ca am fost pregatiti. Golul…