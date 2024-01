Stiri pe aceeasi tema

- † IOAN, Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului Iubitului nostru cler, cinului monahal si drept-credinciosilor crestini, har, mila si pace de la Dumnezeu Tatal, iar de la noi, parinteasca binecuvantare. „Nu va temeți.…

- Muzeul Național al Banatului adapostește prețiosul document prin care Timișoara a fost ridicata la Rangul de Oraș Cezaro-Craiesc. Un artefact de o maiestrie rara, legat in piele nobila, cu pagini de pergament „ce respira istorie” și ornamente regale ce imbrațișeaza scutul cu noul blazon.

- Lugojul a fost de departe cea mai buna echipa a Banatului in 2023, castigand Cupa Romaniei, obtinand bronzul national si evoluand in finala Cupei Challenge, dar nu a avut parte de o toamna conform asteptarilor. Totusi, echipa este deja calificata in sferturile Challenge Cup iar in campionat, unde se…

- Filarmonica „Banatul” va dedica concertul de vineri, 24 noiembrie, ora 19:00, care va avea loc la sala Capitol, memoriei Mitropolitului Nicolae Corneanu, episcop al Aradului, arhiepiscop al Timișoarei și Caransebeșului și mitropolit al Banatului din anul 1962 pana in 2014, cand s-a savarșit din viața.…

- Profesoara timișoreana Adriana Balaj prezinta elevilor detalii inedite despre istoria Timișoarei și poveștile sale interesante, in cadrul unei lecții video, filmata cu drona. „Educația la inalțime” a ajuns și in capitala Banatului iar, cu aceasta ocazie, episodul dedicat Timișoarei prezinta locuri interesante…

- Muzeul Național al Banatului incepe saptamana navigand in timp și aducand in lumina reflectoarelor un fragment din istoria Timișoarei. Situate la inceput intre strada Torok (Andrei Endre) și Hold (Poet Andrei Mureșanu), și intre Csillag (Mangalia) și Zoldpazsit (Baritiu), kompurile au devenit un element…

- A distrus vechile chioșcuri de presa din oraș, dar nu e in stare sa ofere o alternativa, dezvoltarea altora in locul celor demolate. Sunt acuzațiile aduse de Cosmin Tabara, viceprimarul Timișoarei. La doi ani de la demararea operațiunii de eliminare a celor vechi s-a reușit finalizarea licitațiilor…

- Fata de colportarea in anumite publicatii, care se citeaza una pe cealalta, a unor informatii pe care le apreciem ca fiind cu potential de inducere in eroare a publicului, avand ca obiect o "cerere" a Inaltpreasfintitului Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, de ridicare a sa in rangul de mitropolit,…