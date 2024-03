Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 30 de ani, a condus o motocicleta pe bulevardul 16 Decembrie din Timișoara dinspre Iuliu Maniu inspre Tudor Vladimirescu, iar la un moment dat a pierdut controlul direcției de mers și a cazut pe partea carosabila. Barbatul a fost ranit și transportat la spital pentru ingrijiri…

- Un nou accident cu victime pe arterele Timisoarei. O femeie a fost ranita dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un alt autovehicul pe strada Closca. „Un barbat, in varsta de 33 de ani, a condus un autoturism pe strada Cloșca, iar la un moment dat in urma efectuarii virajului la […] Articolul…

- Un nou accident grav pe arterele Timisoarei. La intersectia dintre Bd. Simion Barnutiu si strada Samuil Micu o soferita a intrat in coliziune cu o masina care a fost proiectata in alte trei autoturisme. O femeie aflata la volanul uneia dintre masinile aflate in coloana a fost ranita. „O femeie, in varsta…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe raza localitații timișene Moșnița Noua. Un motociclist a ajuns la spital. „O femeie in varsta de 32 de ani a condus un autoturism pe DJ 592, pe raza localitații Moșnița Noua, pe banda 1, iar la un moment dat ar fi intrat in coliziune cu o motocicleta,…

- Un accident rutier in care au fost implicate o motocicleta si o autospecuala de Politie a avut loc, marti, in judetul Timis. Motociclistul a cazut, in timp ce incerca sa faca o depasire, iar motocicleta a ajuns pe contrasens unde a lovit masina Politiei, Motociclistul a fost ranit, fiind transportat…

- Incidentul de la Teatrul German din Timișoara, din seara de 4 februarie, s-a datorat unui mașinist care s-a impiedicat și in cadere a lovit un element de pe scena. Actrița Olga Diana Torok nu a fost ranita grav.

- Accident grav in aceasta seara pe Calea Sagului, la iesire din Timisoara. Un sofer in varsta de 41 de ani a pierdut controlul masinii in zona sensul giratoriu de la Auchan, a acrosat o bordura si a fost proiectat intr-un stalp. In urma impactului o fetita, doua femei si un barbat, cu totii pasageri…