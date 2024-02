Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie s-a produs, in urma cu puțin timp, pe DJ 592, in Timiș. Incidentul s-a petrecut pe șoseaua care leaga Timișoara de Buziaș, in apropiere de localitatea Albina. Din primele informații, in eveniment au fost implicate mai multe autovehicule iar una dintre mașini s-au rasturnat.

- Un accident cu doi morți și o persoana in stare foarte grava s-a petrecut joi dimineața intre localitațile brașovene Bunești și Fișer. Traficul a fost blocat pana la indepartarea celor doua vehicule

- Centrul infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca DN 71, localitatea Fieni, judetul Dambovita, s a produs un accident rutier in care un autoturism a lovit un pieton. Victima este inconstienta. Circulatia rutiera se desfasoara pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea politiei.…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 66 Hateg Simeria, in apropierea localitatii Batiz, judetul Hunedoara, s a produs un accident rutier. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 66 Hateg Simeria, in apropierea…

- Un accident infiorator a avut loc, de curand, in Timiș. In timp ce completa o intelegere amiabila in urma unei tamponari auto in care a fost implicat, in localitatea Mosnita Noua, langa Timisoara, un șofer de 68 de ani și-a pierdut viața.

- Intamplare tragica luni, 18 decembrie, la amiaza, pe drumul ce leaga Timisoara de Mosnita Noua. Un sofer de 68 de ani a produs un banal accident, intrand fata/spate in masina din fata lui, dupa ce nu a tinut distanta regulamentara in mers. Pana aici nimic ce nu s-a mai vazut, dar tragedia urma sa se…

- O femeie, in varsta de 28 de ani, a condus un autoturism pe Calea Buziașului, dinspre Piața General Gheorghe Domașnean, spre localitatea Moșnița Noua, iar la un moment dat ar fi intrat in coliziune fața-spate cu un autoturism condus de o alta femeie, in varsta de 40 de ani. In urma evenimentului a rezultat…

- Pe DN 1, localitatea Bradu, judetul Sibiu, conducatorul unui autoturism a intrat in coliziune laterala cu un TIR, dupa care s-a rasturnat pe suprafata carosabila. In urma impactului a rezultat ranirea conducatorului auto, ce se afla in ambulanta, informeaza Centrul Infotrafic din IGPR.Pe carosabil…