Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in apropiere de Sighișoara. Doua persoane au ramas incarcerate intr-o mașina. O femeie a murit la spital, iar un barbat este in stare grava.

- Aproape 90 de copii de la Colegiul CD Loga din Timișoara, alaturi de 12 adulți, profesori și angajați ai școlii, au ajuns noaptea trecuta la spital, cu simptome de intoxicație. O parte din ei au fost internați la spital. Citește și: Copil din Brașov, agresat și forțat sa munceasca in condiții inumane…

- La data de 7 martie 2024, in jurul orei 9.15, o femeie de 40 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism pe șoseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia, la intersecția cu strada Marașești, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 32 de ani, din Alba Iulia. In urma accidentului,…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe raza localitații timișene Moșnița Noua. Un motociclist a ajuns la spital. „O femeie in varsta de 32 de ani a condus un autoturism pe DJ 592, pe raza localitații Moșnița Noua, pe banda 1, iar la un moment dat ar fi intrat in coliziune cu o motocicleta,…

- La data de 04.02.2024 , in jurul orei 20:12,.polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada Marașești din Timișoara, la Teatrul German o persoana a fost ranita. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, respectiv, in timpul unui…

- ULTIMA ORA… Pompierii vasluieni au fost solicitați sa intervina pentru acordarea de ajutor medical in cazul unui accident rutier petrecut in suburbia Moara Grecilor. In accident au fost implicate doua autoturisme, dar o singura persoana a ajuns la spital. “La sosirea echipajelor de intervenție au fost…

- Un nou accident pe autostrada A1 in vestul tarii a avut loc in aceasta dimineata. O camioneta a acrosat un microbuz la kilometrul 379, in judetul Hunedoara, pe sensul de mers spre Timisoara. Conform DRDP Timisoara traficul se desfasoara pe banda de urgenta in zona. „Se circula dirijat, pe banda de urgența…

- Accident de circulație produs intre un autotren și un autobuz, in zona localitații timisene Sanandrei. „Pentru asigurarea asistenței medicale de urgența tuturor persoanelor implicate, la nivelul județului Timiș a fost activat Planul Roșu de Intervenție La locul evenimentului au fost alocate: trei mașini…