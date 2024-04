Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regionala Drumuri și Poduri (DRDP) a anunțat ca pe centura Timișoara Nord va incepe astazi, 23 aprilie, montarea de parapet de beton de tip New Jersey pe zona mediana a drumului. „Decizia a fost luata de comun acord cu Inspectoratul de Poliție Județean Timiș inca de anii trecuți, pentru a obliga…

- Doi tineri au fpst raniti, in noaptea de vineri spre sambata, 13 aprilie, dupa ce au intrat cu masina pe un sector de drum aflat in lucru, pe centura ocolitoare a municipiului Targu Jiu. Din cauza vitezei, șoferul a intrat intr-un parapet de beton, greu de patru tone, pe care l-a impins peste 10 metri,…

- Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a anunțat astazi ca ghișeul ghișeul pentru eliberarea certificatelor de Cazier Judiciar și a certificatelor de Integritate Comportamentala se muta incepand de maine, cu doar cateva sute de metri. „Incepand cu data de 13 aprilie, ghișeul pentru eliberarea certificatelor…

- UPDATE: Circulatia feroviara pe raza statiei Timisoara Nord a fost redeschisa la ora 13:50, in conditii de siguranta, o data cu finalizarea interventiilor de repunere pe sina si de retragere a locomotivei si a vagonului, deraiate in cursul acestei dimineti, in timpul manevrei de regarare, informeaza…

- Direcția Regionala Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a anunțat lansarea licitației pentru proiectarea și construcția centurii de vest a Timișoarei. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 29 martie 2024, ora 15:00. Valoarea estimata a contractului este de 1.695.891.211,40 lei, fara TVA. „Varianta…

- O persoana a murit și alte trei au fost ranite, in urma cu puțin timp, intr-un accident la Jitaru, județul Olt. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, ca, pe DN 65 – E 574, in afara localitații Jitaru, a avut loc un eveniment rutier. La fața locului, s-au deplasat polițiștii…