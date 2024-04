Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regionala Drumuri și Poduri (DRDP) a anunțat ca pe centura Timișoara Nord va incepe astazi, 23 aprilie, montarea de parapet de beton de tip New Jersey pe zona mediana a drumului. „Decizia a fost luata de comun acord cu Inspectoratul de Poliție Județean Timiș inca de anii trecuți, pentru a obliga…

- Soluția provizorie a liniei continue trasata pe intreaga lungime a centurii de ocolire a Timișoarei devine definitiva. De marți va incepe montarea de parapet de beton de tip New Jersey pe zona mediana a drumului. Decizia a fost luata de comun acord cu Inspectoratul de Poliție Județean Timiș inca de…

- Pe centura Timișoara Nord incepe astazi, 23 aprilie, montarea de parapet de beton de tip New Jersey pe zona mediana a drumului. Decizia a fost luata de comun acord cu Inspectoratul de Poliție Județean Timiș inca de anii trecuți, pentru a obliga conducatorii auto sa...

- Doi tineri au fpst raniti, in noaptea de vineri spre sambata, 13 aprilie, dupa ce au intrat cu masina pe un sector de drum aflat in lucru, pe centura ocolitoare a municipiului Targu Jiu. Din cauza vitezei, șoferul a intrat intr-un parapet de beton, greu de patru tone, pe care l-a impins peste 10 metri,…

- In vizita pe santierul centurii sud a municipiului Timisoara, Sorin Grindeanu a fost insotit de presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, si premierul Marcel Ciolacu. ”Fata de acum o luna, lucrarile au inaintat, ne aflam la 71%, probabil in martie vom ajunge la 75%. La final de iulie-august sa terminam…

- Direcția Regionala Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a anunțat lansarea licitației pentru proiectarea și construcția centurii de vest a Timișoarei. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 29 martie 2024, ora 15:00. Valoarea estimata a contractului este de 1.695.891.211,40 lei, fara TVA. „Varianta…

- Denisa Briana Raducanu, o fetita in varsta de 11 ani, din Timisoara, a fost data disparuta de familie. Politia a dat-o in urmarire. Copila a iesit intr-o pauza de la scoala si nu s-a mai intors. „Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore,…

- Denisa Briana Raducanu, o fetita in varsta de 11 ani, din Timisoara, a fost data disparuta de familie. Politia a dat-o in urmarire. Copila a iesit intr-o pauza de la scoala si nu s-a mai intors. „Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore,…