Stiri pe aceeasi tema

- Șefa secției UPU-SMURD din cadrul Spitalului Județean Buzau, dr. Madalina-Nicoleta Diaconica-Popescu, medic specialist medicina de urgența, a luat parte la exercițiul național SAREX 2024, desfașurat sub coordonarea Inspectoratului Județean de Jandarmi Buzau, in zilele de 9 respectiv 10 aprilie, la Sarata…

- Ti-ar putea salva viata. Este initiativa Guvernului si se aplica incepand de acum, in 20 de judete. Un numar de 10.000 de detectoare de fum si de monoxid de carbon vor fi instalate gratuit, in cadrul campaniei „Detector pentru viata”. Aceasta este o initiativa a Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…

- Peste 7.000 de mame minore erau inregistrate in Romania in 2022, cele mai multe, peste 400, fiind in judetul Mures, releva documente al Ministerului Familiei, potrivit carora numarul acestora a fost cu 4,40% mai mic fata de cel din 2021. Date ale Institutului National de Statistica indica faptul ca,…

- Marți dimineața au loc percheziții la nu mai puțin de 20 de adrese din București și din țara, intr-un mega dosar de mita. Este vorba despre mai multe sedii de firme din trei județe, inclusiv din Capitala. Procurorii descind și la Direcția Regionala Vamala București. Potrivit primelor date, șpaga la…

- Specialistii I.N.H.G.A. instituie Codul portocaliu, incepand de marti, 13 februarie, ora 06:00, pana miercuri, la ora 09:00.”In acest context vor fi afectate raurile din bazinele hidrografice: Somesul Mare – bazinul superior si afluentii bazinului mijlociu si inferior (judetul Bistrita Nasaud), Tarlung…

- Un numar de 71.241 de firme au fost radiate la nivel national, in 2023, cu 3,26% mai putine comparativ cu anul anterior, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), citate de Agerpres. Cele mai multe radieri au fost inregistrate in Municipiul Bucuresti – respectiv 11.820…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis doua avertizari cod galben de vreme rea pentru aproape jumatate de țara. Potrivit ANM, vineri intre orele 10.00 – 22.00, va fi in vigoare un cod galben de intensificari ale vantului in Moldova, Transilvania, Oltenia și Dobrogea. Va fi și…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, pana vineri dimineata, vor fi intensificari ale vantului, precipitatii mixte si polei in zonele joase si ninsori, in zona de munte. Pentru zonele aflate la altitudini mai mari de 1.700 de metri, a fost emis Cod galben de viscol, scrie News.ro…