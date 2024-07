ANM a precizat ca vremea instabila se va mentine si in urmatoarele doua zile, in cea mare parte a tarii. Avertizari Cod portocaliu și Cod galben de ploi au fost emise miercuri, 24 iulie, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), pentru aproape toata țara. Potrivit ANM , pe parcursul zilei de miercuri, intre orele 12:00 și 21:00, va fi Cod portocaliu de ploi in zone din judetele Suceava, Neamt, Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Brasov, Harghita, Covasna, Sibiu, Arges, Valcea, Dambovita, Gorj, Caras-Severin, Mehedinti, Hunedoara si Alba. In aceste areale, vor fi perioade cu ploi torentiale,…