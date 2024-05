ANM: Cod galben de averse în 17 judeţe şi ploi în întreaga ţară ANM a facut anunțul! Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ) a emis, marti, o atentionare Cod galben de averse in zone din 17 judete, valabila pana miercuri dupa-amiaza, si o informare de ploi care va cuprinde treptat cea mai mare parte a tarii pana joi seara. ANM a facut anunțul Conform prognozei de specialitate, in perioada 28 mai, ora 16:00 – 29 mai, ora 16:00, in cea mai mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei, in Carpatii Orientali si jumatatea de est a Carpatilor Meridionali vor fi perioade cu averse si cu caracter torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

