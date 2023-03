Salesforce a lansat instrumente bazate pe OpenAI pentru agenţii de marketing, după modelul Microsoft Salesforce numeste oferta sa Einstein GPT, bazandu-se pe tehnologia OpenAI care a luat cu asalt industria tehnologica de cand startup-ul sustinut de Microsoft a deschis ChatGPT pentru public, in noiembrie. Companiile tehnologice de top se intrec sa valorifice cresterea interesului pentru inteligenta artificiala generativa, care poate redacta texte sau alte informatii dupa ce a invatat din datele colectate de pe internet. Aceste modele AI afiseaza uneori informatii incorecte, determinand companiile care vand companiilor mari si guvernele sa procedeze cu atentie. ”Ne miscam cat de repede putem,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul grupului Alphabet a explicat de ce Google, deși avea tehnologia necesara, nu a lansat un chatbot pentru publicul larg inainte de OpenAI și de Microsoft. 2023 va fi anul chatboților, dupa ce lumea a fost uimita la final de 2022 de cat de natural raspunde ChatGPT.

- Orasul va sprijini firmele cheie sa investeasca in construirea unui cadru open source si sa accelereze furnizarea de date de baza, se arata intr-un comunicat. Biroul a mai spus ca 1.048 de companii AI, sau 29% din totalul la nivel national, erau situate la Beijing in octombrie anul trecut si ca va cauta…

- ChatGPT Plus este disponibil de astazi și in Romania, potrivit notificarii afisate utilizatorilor care acceseaza chatbot-ul celor de la OpenAI de pe teritoriul Romaniei, a informat news.ro. OpenAI nu a adaptat pretul abonamentului la diferitele piete in care il vinde, astfel ca si in Romania acesta…

- Pe masura ce inteligenta artificiala generativa este implementata pe scara larga, firme de consultanta precum Accenture si Deloitte vor castiga cota de piata fata de firmele de IT din India precum Infosys si Wipro, pe termen scurt, au declarat analistii companiei de brokeraj, intr-o nota adresata clientilor.…

- Seful Google Search a avertizat asupra capcanelor inteligentei artificiale in chatbot-uri intr-un interviu publicat sambata, in timp ce compania-mama Google Alphabet lupta pentru a concura cu aplicatia de succes ChatGPT, transmite Reuters. ”Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim acum…

- Ce este ChatGPT și ce poate sa faca. Se tot vorbește despre tehnologia ChatGPT, insa ce poate mai exact sa faca aceasta și cat de utila este in viața de zi cu zi? Concret, ChatGPT este un software conceput pentru a imita o conversație de tip uman pe baza indicațiilor utilizatorului. Ce este ChatGPT…

- Un purtator de cuvant al companiei a spus ca aceasta lucreaza la o tehnologie in stil ChatGPT, care este in prezent testata la nivel intern. Companiile de tehnologie la nivel global cauta sa profite de entuziasmul generat de ChatGPT, un chatbot de inteligenta artificiala creat de OpenAI. Utilizatorii…

- Google va pune la dispoziția publicului tehnologia sa de chatbot in „saptamanile și lunile urmatoare”, ca raspuns la succesul lui ChatGPT, un chatbot cu inteligența artificiala susținut de Microsoft, care a devenit un fenomen global dupa ce a fost lansat gratuit, scrie The Guardian . Sundar Pichai,…