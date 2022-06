Sadio Mane, transferat de Bayern Munchen. Ce a declarat fotbalistul plecat de la Liverpool

Stiri pe aceeasi tema

- De-acum este oficial: Sadio Mane este noul jucator al echipei Bayern Munchen. Atacantul a plecat de la Liverpool, grupare alaturi de care a jucat finala Champions League in sezonul recent incheiat (meci pierdut impotriva lui Real Madrid).

- Clubul Bayern Munchen a anuntat, miercuri, ca l-a achizitionat oe Sadio Mane de la Liverpool. Mane a semnat un contract valabil pana la 30 iunie 2025. "Sunt foarte fericit ca am ajuns in sfarsit la FC Bayern. Am discutat mult si am simtit un interes mare din partea acestui club inca de la inceput, astfel…

- FC Barcelona pregateste o oferta de 50 de milioane de euro pentru transferul atacantului polonez Robert Lewandowski de la campioana Germaniei la fotbal, Bayern Munchen, informeaza presa spaniola. Cu parghiile financiare recent aprobate, conducatorii clubului catalan au deja instrumentele necesare in…

- Sadio Mane va fi jucatorul celor de la Bayern Munchen, informația fiind prezentata de jurnalistul Fabrizio Romano. In schimbul internaționalului senegalez, campioana Germaniei va vira in conturile „cormoranilor” suma de 32 de milioane de euro.

- Bayern Munchen a perfectat azi transferul lui Sadio Mane (30 de ani) de la FC Liverpool. Prețul: 32 de milioane de euro plus pana la 9 milioane bonusuri. Transferul așteptat de saptamani bune de suporterii lui Bayern este parafat. Sadio Mane va imbraca din sezonul viitor tricoul lui Bayern. Contract…

- Campioana Germaniei, Bayern Munchen, va face a treia oferta, in valoare de 40 de milioane de euro, dintre care 5 milioane de euro bonusuri, pentru Sadio Mane, atacantul lui Liverpool, a dezvaluit ziarul Bild, citat de DPA si Agerpres . Potrivit cotidianului german, fotbalistul senegalez a acceptat termenii…

- Fotbalistul Darwin Nunez s-a inteles cu FC Liverpool in privinta termenilor personali ai unui contract. Atacantul uruguayan poate deveni cel mai scump transfer al cormoranilor, noteaza presa internationala. Nunez a acceptat oferta englezilor, iar clubul Benfica Lisabona s-a declarat de acord cu o suma…

- Clubul englez de fotbal Liverpool FC a respins o prima oferta de 25 de milioane de lire sterline (31 de milioane de dolari) din partea campioanei Germaniei, Bayern Munchen, pentru atacantul senegalez Sadio Mane, transmite DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…