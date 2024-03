Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Giurgiu, impreuna cu inspectori vamali din cadrul DRV Bucuresti, au descoperit, in urma unui control facut la un TIR, aproximativ 57.000 de bunuri, mai exact articole vestimentare, prosoape si covorase de baie, toate purtand insemnele unor branduri de lux si care prezentau…

- Politistii de frontiera din Giurgiu au descoperit intr-un TIR condus de un cetatean turc aproape 200.000 de pachete de țigari și peste 15.000 de produse de parfumerie contrafacute, cu o valoare totala de peste 11 milioane de lei, a anunțat joi, 22 februarie, Poliția de Frontiera.„La data de 20.02.2024,…

- Trei migranți au fost descoperiți la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, ascunși in remorca unui autoturism condus de un roman. Șoferul este cercetat pentru trafic de migranți, iar cetațenii din Bangladesh au fost duși la sediul poliției de frontiera pentru cercetari.„In data de 03.02.2023, in jurul…

- Curtea de Apel București a respins apelurile declarate de 5 inculpați, la data savarșirii faptelor agenți de poliție de frontiera in cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Giurgiu, impotriva unei sentințe penale de condamnare pronunțata de Tribunalul Giurgiu, menținand pedepsele…

- Peste 260.000 de euro si 20.000 de dolari americani au fost gasiti de politistii de frontiera intr-un autocar turcesc care iesea din tara pe la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu. Banii erau ascunsi in compartimentul motor si pe corpurile pasagerilor, relateaza News.ro.Pe sensul de iesire din tara…

- Politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei Petea au depistat la intrarea in țara un autoturism cautat de autoritațile italiene. Șoferul – un tana de 26 de ani din Bistrița-Nasaud – este cercetat pentru tainuire. Ieri, in jurul orei 10.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat…

- 58 de migranți din Siria, Irak și Iran, ascunși in doua TIR-uri, au fost depistați, duminica, de polițiști cand incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria prin punctele de frontiera Nadlac și Nadlac II, județul Arad, informeaza Agerpres.La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru…