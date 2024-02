14 milioane de euro pentru creșterea calității îngrijirii în creșe și grădinițe Ministerul Educației va aloca bani pentru formarea personalului din creșe și gradinițe. Acest lucru va fi posibil prin intermediul proiectului „Formarea profesioniștilor din educația timpurie”, finanțat prin PNRR. In total, pentru acest proiect vor fi alocați 14 milioane de euro. Scopul proiectului este acela de formare a personalului din creșe și gradinițe, astfel incat sa se asigure servicii de educație timpurie. Sunt prevazute trei tipuri de programe de formare, care vizeaza atat formarea de formatori, cat și formarea personalului din cadrul serviciilor de educație timpurie. In domeniul curricular,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

