Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba cresterea costului pe copil in cresa, gradinita si scoala, incepand din acest an, atat in invatamantul de stat, cat si in cel particular, a anuntat prim-ministrul Marcel Ciolacu. ‘In educatie, aprobam majorari semnificative ale costului standard pe copil in cresa, gradinita si scoala,…

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova și-a anunțat, miercuri, 24 ianuarie, demisia. Nicu Popescu a ieșit intr-o conferința de presa, in care și-a comunicat plecarea din Guvern, declarațiile sale fiind urmate de un mesaj transmis și pe o rețea de socializare. Acesta a menționat ca are nevoie „de…

- Comunicat IPJ Vrancea: acțiuni ale polițiștilor biroului siguranța școlara in unitațile de invațamant și in zona acestora In perioada 15 – 19 ianuarie 2024, poliția vranceana a continuat acțiunile pe linia siguranței școlare in unitațile de invațamant preuniversitar. Acțiunile in sistem integrat vor…

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) anunța ca, din cauza condițiilor meteorologice din data de 8 ianuarie, 1002 instituții de educație timpurie și de invațamant primar, gimnazial și liceal și-au prelungit vacanța de iarna sau nu au activat astazi, urmare a deciziilor adoptate de autoritațile publice…

- Majorarea pensiilor in 2024. Anunțul ministrului Muncii despre creșterea pensiilor, pe categorii. Excepții De la 1 ianuarie 2024 se aplica majorarea pensiilor. Ministrul Muncii a explicat cum vor fi aplicate creșterile de pensii, pe categorii. De la 1 ianuarie 2024, pentru circa 5 milioane de romani,…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anuntat, vineri, ca urmeaza in 2024 investitii in cladiri de patrimoniu si institutii culturale si a dat ca exemple Opera si Teatrul din Cluj, Muzeul National al Romaniei, Teatrul si Biblioteca din Craiova, asezamintele Bratianu, Vila Florica.

- Guvernul spaniol vrea sa interzica telefoanele mobile in scoli, colegii si licee, ca raspuns la „preocuparilor” pe care acestea le suscita in randul familiilor si profesorilor, a anuntat miercuri executivul, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Persoanele care denunța cazuri de evaziune fiscala ar putea primi bani. Anunțul ministrului Finanțelor Persoanele care denunța cazuri de evaziune ar putea primi un procent din contravaloarea faptei. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, s-a referit la o modalitate care ar putea fi aplicata de anul viitor.…