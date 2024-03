Stiri pe aceeasi tema

- Drumul spre nominalizarea Secretarului general NATO este unul accidentat. SUA, Germania, Franța și Regatul Unit sunt considerate in mod tradițional cei mai influenți aliați in procesul de selecție al secretarului general dar acum avem 32 de state cu propriile interese naționale. Spre exemplu Italia…

- Fostul primar al orașului Baia Mare, Catalin Cherecheș, va fi extradat din Germania dupa o decizie a Tribunalul Regional Superior din Munchen. Fostul edil urmeaza sa ajunga in țara insoțit de o escorta a Poliției Romane. In noiembrie 2023, Catalin Cherecheș a reușit sa fuga din țara prin Vama Petea,…

- In numeroase țari din OECD, clasa de mijloc se confrunta cu o scadere semnificativa a capacitații de economisire. Printre motive se numara creșterea sarcinii fiscale și dar și a costurilor de trai in creștere. Astfel, in Marea Britanie, chiar și cu venituri anuale de pana la 60.000 de lire sterline…

- Romania este țara extremelor, iar acest lucru ni-l arata un cunoscut sat din țara noastra. In timp ce mai multe sate sunt condamnate la saracie, in Certeze ești catalogat ca fiind sarac daca ai Ferrari. Certeze, situat in județul Satu Mare, impresioneaza prin casele dar și prin mașinile care circula…

- ”Exim Banca Romaneasca a acordat un pachet financiar in valoare de circa 39 de milioane de euro pentru implementarea unuia dintre cele mai ample proiecte de investitii din Romania – extinderea si modernizarea infrastructurii aeroportuare a judetului Iasi. Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea…

- Potrivit asociației industriale ACEA, peste 1,5 milioane de mașini electrice noi au fost inmatriculate in UE in 2023, cu 37% mai multe decat in 2022. Inmatricularile de vehicule diesel au ramas urma. Cel mai popular model, indiferent de sistemul de propulsie, a fost Tesla Model Y, scrie Electrive. Potrivit…

- Deși este cel mai mare exportator de grau din UE, Romania importa cantitați semnificate de cereale, ocupand chiar locul patru in topul importatorilor din statelor comunitare. La jumatatea anului comercial pentru cereale, Romania se plaseaza printre cei mai mari importatori, Moldova (cu livrari de 17,2…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente și camere de inchiriat), in primele 11 luni ale anului au insumat 12,746 milioane de persoane, in creștere cu 11,1% fata de aceeași perioada a anului precedent, arata datele Institutului Național de Statistica. Din numarul…