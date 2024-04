Stiri pe aceeasi tema

- A fost intocmit un top al celor mai educați locuitori din Europa, care a inclus și poziția ocupata de romani. Datele recente furnizate de Eurostat dezvaluie variații semnificative in nivelul de educație din Europa , evidențiind diferențe notabile intre țari și tendințe in creștere in randul tinerilor.…

- Deputatul PNL de diaspora, Valentin Fagarasian, anunta ca va infiinta o structura permanenta de colaborare intre firmele din Romania si antreprenorii romani care si-au construit o firma in strainatate, in vederea colaborarii si intensificarii schimburilor comerciale, precum si pentru consolidarea firmelor…

- Transportul aerian de pasageri a inregistrat o creștere fulminanta in 2023, conform datelor recente publicate de Institutul Național de Statistica. Astfel, numarul pasagerilor a cunoscut un plus de 17% fața de 2022, ajungand la aproape 24,536 milioane, fața de 20,972 milioane in anul anterior. Aeroporturi…

- "Germania, Luxemburg, Olanda si Danemarca se numara printre cele mai performante tari, cu pierderi minime de apa si, implicit, un consum minim de energie si emisii de CO2. Exista, insa, si tari precum Bulgaria, Italia si Romania, care au un procent de apa necontorizata si nefacturata de aproximativ…

- Marcel Boloș a precizat ca „nu este vorba de o taxa noua pe concedii medicale, ci de o eliminare a acestei facilitati”, așa cum se aplica și in alte state europene. „Nu exista nicaieri in Uniunea Europeana asa ceva. Am studiat modelele de finantare din Germania, Franta, Italia, Spania. Nu exista nici…

- Ministrul Marcel Boloș a declarat la moțiunea de cenzura depusa de USR impotriva sa ca nu a introdus o taxa noua pe concedii medicale, ci a eliminat o facilitate care nu exista nicaieri in Uniunea Europeana. Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, s-a aparat in Parlament, acolo unde a fost depusa…

- Romania a avut cea mai mare scadere, de 10,8 puncte procentuale, a proporției de lucratori independenți, comparativ cu celelalte state din Uniunea Europeana, in perioada 2010-2022, arata un raport Eurofound. La nivel european, proporția de lucratori independenți cu varste cuprinse intre 15 și 74 de…

- „Nevoile umanitare din Gaza cresc de la o ora la alta”, a declarat pentru BBC Juliette Touma, directoare de comunicare a Agenției ONU de Ajutorare și Lucrari pentru Refugiații din Palestina in Orientul Apropiat (UNRWA), in contextul in care mai multe țari au suspendat finanțarile dupa acuzațiile Israelului…