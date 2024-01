Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce cu doi ani in urma s-a terminat pandemia sufocanta, credeam ca tot ce urmeaza o sa fie „floare la ureche” și ca am ieșit din acea criza mai puternici și, principalul, mai ințelepți. Pe naiba, și in anul care se duce lucrurile au mers din rau in mai rau și luminița din capatul … Articolul Sa…

- Intr-un incident feroviar petrecut in aceasta dimineața, in jurul orei 10:30, pe teritoriul localitații Moldovița din județul Suceava, un tren turistic de tip "Mocanița" a fost implicat intr-un accident cu un autoturism care ieșea dintr-o curte.

- Valentin Ticu a avut un discurs furibund dupa revenirea in Liga 1. Capitanul celor de la Petrolul Ploiesti a marcat in meciul cu FC Botosani, partida care a reprezentat revenirea sa dupa ce l-a accidentat pe Dragos Iancu in meciul cu FC Hermannstadt. In prima faza, Ticu a primit o suspendare de 16 etape,…

- Doua accidente feroviare grave au avut loc in ultima saptamana in județul Bistrița-Nasaud, iar un mecanic de locomotiva ar fi fost implicat in ambele evenimente rutiere. Unul din șoferii care nu au oprit la trecerea de cale ferata a murit pe loc, iar celalalt este in stare grava.

- In aceasta dimineața, Amalia Bellatoni a trait clipe cumplite. Vedeta din showbiz-ul romanesc a fost in stare de panica și a sunat de urgența la pompieri, dupa ce un restaurant de langa casa ei a fost cuprins de flacari. Iata primele declarații facute de Amalia Bellatoni in urma evenimentului!

- O oprire a unui autoturism pe o strada ingusta a iscat o bataie in toata regula, in plina strada, in Iazu, județul Dambovița. Incidentul a avut miercuri seara. In urma altercației, 6 persone au ajuns la spital.

- Pompierii din Constanta au intervenit, sambata, pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins locomotiva unui tren cu 39 de vagoane incarcate cu sulf. Nu au fost inregistrate victime.„Incendiu locomotiva, pe calea ferata din apropierea variantei Constanta Ovidiu”, anunta, sambata, ISU Constanta.…

- Un raport publicat recent de Banca Naționala a Romaniei (BNR) arata ca intre 2013 si 2022, soldul investitiilor straine directe din judetul Iasi (ISD) a scazut cu aproape 10 la suta, de la 647 milioane euro in urma cu zece ani la 590 milioane euro anul trecut. Daca realizam un clasament al judetelor…