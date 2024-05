Firma din Dublin a declarat ca profitul dupa impozitare in anul incheiat in martie 2024 a crescut cu 34%, pana la 1,92 miliarde de euro (2,09 miliarde de dolari), in timp ce veniturile au crescut cu 25% fata de anul trecut, pana la 13,44 miliarde de euro. Compania aeriana a deservit 184 de milioane de pasageri, cu 23% mai multi decat inainte de pandemia de Covid. Traficul mai mare si o crestere a tarifelor au ajutat Ryanair sa depaseasca o crestere a costurilor: costurile de exploatare au crescut cu 24%, iar factura pentru combustibil a companiei aeriene a crescut cu 32%. Compania aeriana a anuntat,…