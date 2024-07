Furturi de criptomonede Hackerii si-au dublat furturile de criptomonede in prima jumatate a anului 2024, la 1,38 miliarde de dolari, comparativ cu un an in urma, a aratat un raport al firmei de cercetare blockchain TRM Labs, transmite CNBC . Raportul spune ca intre 1 ianuarie si 24 iunie au fost furate criptomonede in valoare de 1,38 miliarde de dolari, de peste doua ori mai mult decat criptomonedele de 657 de milioane de dolari furate in aceeasi perioada a anului trecut. Ca si anul trecut, cateva atacuri mari au determinat cresterea criptomonedelor furate, primele cinci atacuri reprezentand 70%…