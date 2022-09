Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a obtinut venituri de 158 de miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili in sase luni de razboi, profitand de preturile ridicate, potrivit raportului unui centru independent de cercetare publicat marti, care indeamna la sanctiuni mai eficiente. „Explozia preturilor combustibililor…

- Rusia a obtinut venituri de 158 de miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili in sase luni de razboi, profitand de preturile ridicate, potrivit raportului redactat de Centre for research on energy and clean Air (CREA) publicat marti, care indeamna la sanctiuni mai eficiente, informeaza…

- La 6 luni de la inceperea invaziei lui Vladimir Putin din Ucraina, se constata ca in ciuda sanctiunilor occidentale impotriva importurilor Moscovei, Rusia a exportat combustibili fosili de 97,7 miliarde de dolari, in primele 100 de zile ale razboiului, cu o medie de 977 de milioane de dolari pe zi .…

- Proprietarii de tancuri petroliere din Europa transporta cat mai mult petrol rusesc inainte ca sancțiunile energetice sa intre in vigoare in decembrie, conform unei analize a jurnaliștilor de la Wall Street Journal. Dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, țarile occidentale au promis sa elimine treptat…

- Ulterior, rubla a fost cotata la 54,2 unitati pentru un dolar, inca aproape de maximele ultimelor sapte ani. Cresterea puternica a rublei din ultimele luni este citata de Kremlin drept ”o dovada” ca sanctiunile occidentale nu functioneaza. ”Ideea era clara: zdrobiti economia rusa in mod violent. Nu…

- Rusia a castigat 93 de miliarde de euro din venituri provenite din exporturi de combustibili fosili in primele 100 de zile ale razboiului impotriva Ucrainei, cea mai mare parte catre UE, se arata in raportul unui centru de cercetare independent publicat luni, relateaza AFP, citata de Agerpres. Analiza…

- Rusia a caștigat 93 de miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili in primele 100 de zile ale invaziei Ucrainei. Cea mai mare parte a petrolului și gazelor rusești au mers in Uniunea Europeana, arata un raport al unui centru independent de cercetare cu sediul in Finlanda, scrie digi24.ro.

- Centrul de Cercetare pentru Energie si Aer Curat (CREA), cu sediul in Finlanda, a dat publicitații, luni, un raport care arata ca Rusia a castigat 93 de miliarde de euro din venituri provenite din exporturi de combustibili fosili in primele 100 de zile ale razboiului sau impotriva Ucrainei, relateaza…