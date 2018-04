Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania (simbol bursier TLV), a doua cea mai mare banca din Romania, vrea sa distribuie dividende de 610 milioane lei din profitul pe anul trecut, care s-a ridicat la 1,185 miliarde lei. In plus, banca isi va alege un nou Consiliu de Administratie, ce va avea mandat pana in 2022. Subiectele…

- KMG International, compania care detine grupul Rompetrol, a avut in 2017 rezultate record, cu un profit operational de 242 milioane de dolari, in crestere cu 20% fata de 2016, si triplu fata de 2012 (79 de milioane dolari). Profitul net al companiei a fost de 80 de milioane de dolari in…

- Peste 150 de proiecte, investitii atrase de 1,3 milioane de dolari si 780 de companii ajutate sa recruteze angajați performanți. Sunt doar cateva dintre reușitele Centrului de Excelența Tekwill, la un an de la inaugurare.

- Profitul net al Transgaz va fi in 2018 de 213,1 milioane lei, cu 58,4% mai mic fata de cel obtinut in 2017, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli al companiei pe 2018, aprobat luni in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor. Aceasta reducere poate fi pusa pe seama scaderii veniturilor reglementate,…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, anunta ca a obtinut un rezultat net consolidat in valoare de aproximativ 22 de milioane de dolari „pe fondul unor recorduri istorice de productie realizate atat de rafinaria Petromidia Navodari, cat si de rafinaria Vega Ploiesti”. …

- Guvernul a adoptat o in ședința de ieri o hotarare prin care capitalul social al Poștei Romane va fi majorat cu 170 de milioane de lei, suma fiind destinata achitații datoriilor restante la bugetul general consolidat. ”Este vorba, intr-adevar, de o dubla investitie in Posta Romana, o investitie de capital,…

- Actionarii Alro, cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), au aprobat un plan de investitii de 61 milioane dolari pentru acest an, scrie news.ro.Combinatul de aluminiu preconizeaza pentru acest an un profit net de 42,8 milioane dolari,…

- In sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Caras-Severin au fost aprobate cinci proiecte de hotarare referitoare la imprumutul pe care S.C. Aquacaras va incerca sa-l obtina pentru cofinantarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Caras-Severin, Romania“.…