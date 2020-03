Stiri pe aceeasi tema

- Studiul realizat de echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro arata ca metodele alternative de plata au nevoie de mai mult timp pentru a fi folosite constant de catre romani. Modalitatea de cheltuire a bugetului de vacanta prezinta un aspect interesant in contextul evolutiei…

- In ultimii ani, tot mai mulți turiști merg sa se odihneasca in stațiunile in care apa este mult mai curata, ca in restul litoralului romanesc, iar peisajul salbatic, senzațional, specific unei rezervații naturale, cum este Vama Veche sau 2 Mai. Aceste stațiuni promit calatorilor o experiența unica,…

- Primiți vouchere de vacanța și va gandiți cum sa le valorificați mai bine? Ei bine, puteți sa luați in calcul și varianta unei vacanțe in extrasezon. Daca vi se pare interesant, sa stiți ca puteți sa primiți mai mulți bani daca alegeți aceasta varianta.

- Gata vacanta, incepe recuperarea. Dupa mesele imbelsugate de sarbatori, multi romani si-au petrecut ziua la. sala. Specialistii ne recomanda multa miscare si o alimentatie mai sanatoasa inainte de a ne intoarce la serviciu. Asa putem scapa nu doar de kilogramele in plus, ci si de depresia post-concediu.

- Un numar de peste 170.000 de turisti si-au petrecut Revelionul 2019/2020 in tara, cu 2,5% mai mult decat in anul precedent, si au cheltuit aproape 44 de milioane de euro, in crestere cu 10%, comparativ cu anul anterior, conform estimarilor Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).…

- Vacanța de iarna este in toi, iar perlele lui Gigi Becali au decis sa-și faca de cap in aceste zile. Pentru ca au primit liber de la club, cu ocazia pauzei competiționale, Florinel Coman și Florin Tanase au decis sa renunțe la frigul din Romania și sa plece departe, la mare și la soare.

- Romania ramane in topul primelor 10 tari care genereaza un numar record de turisti in Israel, numai in luna decembrie fiind asteptati aproximativ 7.500 de turisti romani, arata datele Ministerului Turismului din Israel. "Preconizam ca aproximativ 7.500 de turisti romani se vor lasa cuprinsi…