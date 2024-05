Gata cu vacanța de Paște. Românii se întorc acasă Coloane de autovehicule care se intind pe cativa kilometri au fost observate pe principalele artere rutiere din orașul bulgaresc Ruse, situat la granița cu Romania. Aceste coloane sunt formate in principal din sute de mașini inmatriculate in Romania, care se intorc in țara dupa ce turiștii romani și-au incheiat vacanța in Bulgaria și Grecia. Fenomenul […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orașul bulgaresc Ruse este aproape blocat de romanii care se intorc acasa dupa vacanța de Paște petrecuta in Grecia și Bulgaria. Coada de autovehicule se intinde pe cativa kilometri pe principalele arterele rutiere din Ruse, oraș situat la granita cu Romania. Luni dupa-amiaza, sute de masini inmatriculate…

- Coloane de autovehicule care se intind pe cativa kilometri s-au format pe principalele arterele rutiere din orasul bulgaresc Ruse, situat la granita cu Romania. Sute de masini inmatriculate in Romania se intorc in tara, dupa ce turistii romani si-au terminat vacanta in Bulgaria si Grecia, potrivit news.ro.

- Vacanța de 1 mai i-a scos din case pe romani. Oamenii profita de zilele libere și pleaca la mare sau la munte, in ciuda ploilor și a temperaturilor scazute. Drumurile spre stațiuni au fost aglomerate inca de ieri, așa ca mii de polițiști sunt in strada. Traficul este monitorizat și de la inalțime cu…

- Romanii se pregatesc de primul Paște dupa intrarea in spațiul Schengen. Asta inseamna timp redus de așteptare in aeroport, cozi mai puține și aglomerație redusa; Peste 55% dintre romani spun ca vor calatori mai mult in țarile din spațiul Schengen de acum inainte; Romania se afla in topul destinațiilor…

- Diana Șoșoaca, președintele S.O.S. Romania, s-a intors de curand dintr-o vizita in Italia. In timpul vizitei, Șoșoaca a avut ocazia sa afle direct de la romanii expatriați care sunt provocarile și nevoile lor. Ea a transmis ca romanii din Peninsula i-au cerut sa candideze, promițand, din spusele sale,…

- Conform celor mai recente date pentru perioada 1 decembrie 2023 – 31 ianuarie 2024, numarul total de inregistrari turistice in Bulgaria este de 937.527. Aceasta cifra a crescut cu putin peste 5% fata de perioada de la 1 decembrie 2022 pana la 31 ianuarie 2023. Cei mai numerosi sunt turistii din Bulgaria…

- Romanii sunt printre cei mai fericiti europeni. Populația din UE și-a evaluat satisfacția generala fața de viața la o medie de 7,1 puncte, pe o scara de la 0 (foarte nemulțumit) la 10 (foarte mulțumit), arata un sondaj al biroului european de statistica, Eurostat . Romania ocupa unul dintre primele…