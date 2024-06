Noi facilitati de la stat pentru aceasta categorie de romani. Guvernul plateste vacante de 2.900 de lei pensionarilor. Data la care pensionarii din toata țara pot beneficia de primele bilete de tratament pe anul 2024 la stațiunile din țara. Bilete de tratament balnear Pensionarii au parte de mai multe avantaje in 2024 in ceea ce […] The post Romanii care pleaca in vacanta pe banii statului. Primesc 2.900 lei ca sa se relaxeze intr-un colt de Rai first appeared on Ziarul National .