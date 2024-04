Stiri pe aceeasi tema

- Romanii beneficiaza in anul 2024 de 17 zile de sarbatoare legala, in care practic nu iși vor desfașura activitatea la locul de munca. Anul acesta vacanța de 1 Mai continua cu zilele libere dedicate Sarbatorilor Pascale – 6 zile in total (1-6 mai)Zece din cele 17 zile nelucratoare de sarbatoare…

- Valabilitatea cardurilor de energie a fost prelungita, astfel ca romanii mai pot face plati reduse ale facturilor. Aceasta este una dintre cele mai importante masuri sociale decontate anul trecut din fonduri europene, de care beneficiaza 2,8 milioane de locuințe. Pentru ca 1,1 milioane beneficiari inca…

- Valabilitatea cardurilor de energie a fost prelungita, astfel ca romanii iși pot plati facturile din banii Guvernului pentru o perioada mai lunga. Valabilitatea cardurilor de energie expira pe data de 31 martie 2024! Guvernul a constatat ca mulți romani inca mai au bani pe cardurile primite de la Guvern,…

- Mai sunt doar cateva zile in care romanii pot retrage cash banii necheltuiți de pe cardurile de energie. Altfel, sumele ramase se pierd dupa data de 31 martie. La sfarșitul lunii februarie, Ministerul Muncii anunța ca drepturile de ajutor de incalzire vor fi menținute in plata in toata perioada din…

- Tot mai populare in ultimii ani, intr-o era in care conștientizam din ce in ce mai mult cat de important e sa avem grija de noi și de corpul nostru, vacanțele la spa au ajuns in topul preferințelor romanilor. Pe langa relaxarea tipica unui concediu, aceste sejururi ofera o experiența completa, fiind…

- ”In2023, romanii au efectuat aproape 644 de milioane de tranzactii cu banca digitala Revolut (tranzactii cu cardurile si cu aplicatia, transferuri de fonduri catre alti utilizatori, fie pe card, pe telefonul mobil sau catre conturi bancare, retrageri de numerar la bancomate etc.), in crestere cu 75%…

- Vești bune pentru romanii care merg in vacanța in Grecia. Mai mulți europarlamentari au propus eliminarea controalelor la granița. Mai mulți europarlamentari romani, bulgari și greci i-au recomandat ministrului imigratiei si azilului din Grecia, intr-o scrisoare comuna, sa propuna in cadrul reuniunii…