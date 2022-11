Romania’s ruling coalition appoints new minister of defence

Stiri pe aceeasi tema

- Angel Tilvar, senatorul propus de PSD sa ocupe funcția de ministru al Apararii dupa demisia lui Vasile Dincu, a declarat, luni, ca activitatea unei persoane trebuie sa fie mai importanta decat „dosarele de cadre”. In cadrul conferinței de presa care a urmat dupa nominalizarea de catre PSD pentru portofoliul…

- Conducerea PSD, reunita luni in Consiliul Politic National, a decis, prin vot, ca senatorul Angel Tilvar este propunerea partidului pentru Ministerul Apararii, dupa demisia lui Vasile Dincu. Propunerea va fi trimisa premierului Nicolae Ciuca. Consiliul Politic National al PSD s-a reunit, luni, la sediul…

- PSD va face, luni, propunerea pentru portofoliul de ministru al Apararii, dupa ședința Consiliului Național, programata sa inceapa la ora 16.00. Surse politice susțin ca, cel mai probabil, locul lui Vasile Dincu, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apararii Naționale (MApN), va fi luat de…

- Vasile Dincu a precizat, luni, dupa ce și-a anunțat pe Facebook demisia din funcția de ministru al Apararii, ca a fost decizia sa și ca nu i-a cerut nimeni sa demisioneze. „Nu mi-a cerut nimeni demisia”, a spus Dincu raspunzand intrebarilor jurnaliștilor. El a refuzat sa faca alte comentarii legat…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a dat cateva explicații joi dupa-amiaza, dupa ce premierul a subliniat ca il așteapta la o discuție pe marginea declarațiilor sale privind necesitatea ca Ucraina sa negocieze cu Rusia. Intervenția prin telefon la TVR INFO, in cadrul emisiunii „Radar geopolitic”, s-a…

- More than 50 countries will gather on the sidelines of a NATO meeting in Brussels on Wednesday to discuss bolstering Ukraine‘s air defence, two days after Russian missiles targeted cities across the country, including the capital Kyiv, according to Reuters. Advanced air defence systems are designed…

- Romania‘s Ministry of Foreign Affairs (MAE) again urged Romanian citizens to avoid non-essential trips to Russia or leave the country as soon as possible if there. The recommendation comes amid Russia’s drive to mobilize more men for the war in Ukraine, Romania-Insider reports. “The MAE strongly reminds…

- The Government of Romania approved on Wednesday the draft law on the protection of IT systems of public authorities and institutions in the context of the invasion launched by the Russian Federation against Ukraine, according to Romania-Insider. The draft law establishes the necessary legal and institutional…