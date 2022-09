Romania’s government to speed up major natural gas projects

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta judecatoare Camelia Bogdan a primit 310.000 de dolari cu titlu de „ajutor financiar” de la Fundația Rațiu, in 2021, potrivit ultimei sale declarații de avere. Președintele Fundației Rațiu este Nicolae Rațiu, un om de afaceri cu mari interese in Romania, iar la momentul in care a primit banii Camelia…

- Este vorba de un numar de 5.060 doze de vaccin impotriva variolei maimutei, in baza unui contract de donatie incheiat intre Ministerul Sanatatii si Comisia Europeana, a anunțat Ministerul Sanatații. Potrivit sursei citate, dozele de vaccin vor fi directionate catre spitalele de boli infectioase din…

- Ambasada britanica la București a deschis luni, 12 septembrie, o carte fizica de condoleanțe in memoria Majestații sale defuncte Regina Elisabeta a II-a, in care vor putea semna reprezentanți ai instituțiilor statului roman și ai mediului diplomatic din Romania. Pentru publicul larg, exista doar o carte…

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, se va deplasa, miercuri, la Bucuresti, pentru o vizita oficiala, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, potrivit agentiei maghiare de presa MTI. Katalin Novak va fi primita si de premierul Nicolae Cuca, dar si de sefii Parlamentului de la Bucuresti. Potrivit…

- Peste 2.000 de copii și-au gasit familii in 2021 și in primele luni ale acestui an, dupa simplificarea legislației in domeniul adopțiilor. Anunțul a fost facut, luni, de ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea. „Familiile din Romania continua sa adopte intr-un numar record! …

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) atrage atentia asupra existentei unor mesaje false, transmise pe e-mail in numele institutiei, prin care contribuabilii sunt anuntati ca au de platit ”impozite catre sistemul bugetar din Romania”. Cei care primesc asemenea mesaje sunt sfatuiti sa nu le…

- Politia ungara a inceput sa recruteze patrule de „vanatoare de frontiera” pentru a le desfasura la granite impotriva imigratiei ilegale, au anunțat, vineri, responsabili ai politiei. „Vanatorii de frontiera” vor reprezenta o unitate independenta in cadrul politiei si vor dispune de 14 companii stationate…

- Romania’s mathematics team won first place in Europe and 5th place worldwide, at the International Mathematical Olympiad 2022, in Oslo. „The best performance in the last 25 years! Romania’s mathematics group claimed the first place in Europe and the 5th place in the world,” Minister of Education Sorin…