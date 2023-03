Romania este al doilea cel mai mare emitator de metan din Uniunea Europeana, fiind responsabila pentru 85% din metanul emis de minele de carbune abandonate din UE. Daca s-ar capta si utiliza doar jumatate dintre acestea, s-ar putea genera 75 de milioane de euro de energie electrica si suficienta caldura reziduala pentru a incalzi aproape 19.000 de paturi de spital pe an, arata o analiza realizata de think tank-ul in domeniul energiei Ember, citat de Asociatia 2Celsius.