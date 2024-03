Iohannis laudă minoritatea maghiară Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care spune ca aceasta minoritate contribuie la „consolidarea unei societati romanesti moderne, performante si incluzive”. „Prin traditiile si patrimoniul de care este mandra si cu care contribuie la simfonia civilizatiilor, ca si prin activitatea personalitatilor sale culturale, stiintifice, spirituale si politice, minoritatea maghiara este un contribuitor respectat la consolidarea unei societati romanesti moderne, performante si incluzive. Aceste obiective, urmarind punerea in valoare a… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Este o zi importanta pentru comunitatea maghiara din Romania si pentru maghiarii de pretutindeni, o zi cu semnificatii istorice pentru conationalii nostri de etnie maghiara si pentru valorile lor identitare. Aceasta zi marcheaza nu numai revolutia si lupta pentru libertate si democratie din 1848,…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis vineri un mesaj cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni in care spune ca „recunoaștem și apreciem o data in plus contribuția minoritații maghiare la parcursul nostru democratic, european și nord-atlantic, la implinirea binelui comun”. „Sa ramanem uniți și…

- „Prin aprobarea prioritatilor bugetare ale Parlamentului European, am deblocat o situatie dificila pentru legislativul european si am demonstrat ca un roman poate gestiona situatiile cele mai dificile si genera consens la nivel european. Prin votul obtinut, incepem practic negocierile directe cu reprezentantii…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, le-a transmis, vineri, romanilor de peste Prut, un mesaj de solidaritate si sprijin. A amintit de contextul de securitate ”deosebit de complicat” si si-a exprimat increderea ca, intr-o zi, Romania si Republica Moldova vor fi impreuna in marea familie…

- Presedintele Klaus Iohannis se va adresa, miercuri, plenului Parlamentului European, reunit in sesiune la Strasbourg, in cadrul dezbaterii „This is Europe”. Seful statului a fost invitat de presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, sa participe la aceasta dezbatere. „Invitatia transmisa…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania va fi alaturi de Republica Moldova si Ucraina in procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeana si a subliniat ca este crucial ca cele doua tari sa primeasca in continuare sprijin financiar si expertiza pentru consolidarea institutionala…

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre functia de presedinte al Consiliului European, Ciolacu susținand ca este o sansa reala care ar putea reveni Romaniei, pentru ca avem un culoar bun, iar Iohannis ar putea prelua aceasta pozitie in luna mai. Premierul a mai aratat…