Romania, Bulgaria și Letonia sunt singurele țari din Uniunea Europeana care nu au luat nicio masura de reducere a consumului de energie in ultimii doi ani, de la izbucnirea crizei din acest sector, arata o analiza realizata de Asociația Energia Inteligenta. In plus, facturile romanilor sunt plafonate pana in 2025 și Guvernul vrea sa prelungeasca plafonarea cu inca un an, astfel ca oamenii nu sunt stimulați sa fie mai eficienți. La nivelul UE, consumul s-a redus cu 20%, in principal prin masuri precum reducerea temperaturii din case și a utilizarii aerului condiționat, dar și prin economii la iluminat.