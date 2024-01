Stiri pe aceeasi tema

- Depozitele de gaze ale Uniunii Europene, intens solicitate pentru incalzire in timpul iernii, sunt inca pline in proportie de peste 80%, intr-un moment in care un frig intens s-a abatut asupra continentului, potrivit Asociatiei Operatorilor de Inmagazinare din Europa (AGSI), transmite AFP.Potrivit…

- ”In casele romanilor si bulgarilor, dulciurile sunt un element esential al sarbatorilor”, subliniaza Colliers in cel mai recent raport ”Festive Season in CEE”, la care au participat respondenti din Romania, Bulgaria, Republica Ceha, Ungaria, Polonia si Slovacia (CEE-6). In Romania, cadourile dulci…

- Sapte din zece romani (69%) considera ca statutul de membru al Uniunii Europene aduce beneficii Romaniei, procentul situandu-se in media UE, releva cel mai recent Eurobarometru realizat de Parlamentul European, care mai arata ca 75% dintre romani spun ca ar merge sa voteze daca alegerile europene ar…

- In Romania, 69% dintre cetațeni considera ca statutul de membru al Uniunii Europene ne aduce beneficii, in vreme ce 49% dintre romani au o imagine pozitiva despre UE, arata datele sondajului Parlemeter 2023, realizat in toamna și dat publicitații miercuri de Parlamentul European. Mai bine de șapte din…

- Sapte din zece romani (69%) considera ca statutul de membru al Uniunii Europene aduce beneficii Romaniei, procentul situandu-se in media UE, releva cel mai recent Eurobarometru realizat de Parlamentul European, care mai arata ca 75% dintre romani spun ca ar merge sa voteze daca alegerile europene ar…

- ”Doar 50% dintre cetatenii din Europa afirma ca sunt multumiti de conditia lor fizica; 91% dintre respondenti doresc sa imbunatateasca cel putin un aspect al stilului lor de viata legat de sanatate; Datele locale arata ca 95% dintre romani vor sa-si imbunatateasca cel putin un aspect din stilul lor…

- Inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana pana la sfarșitul acestui an este in interesul fundamental al cetațenilor din Republica Moldova, dar și al tuturor cetațenilor Uniunii Europene. Siguranța și stabilitatea in UE depind de cat de sigure, stabile și mai bine integrate in Europa sunt…

- Trei dintre regiunile Romaniei au avut o rata de participare a adulților la programe de educație și formare de sub 5% in 2022 și niciuna dintre regiunile țarii nu a depașit pragul de 10%, potrivit datelor prezentate saptamana aceasta de Eurostat.