Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Environ, una dintre primele organizatii licentiate in Romania pentru transfer de responsabilitate in domeniul colectarii deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), a anuntat joi, printr-un comunicat de presa, ca a gestionat in 2023 o cantitate de 39.165 tone deseuri, adica…

- Romania are cea mai mica avere financiara pe cap de locuitor din Europa- 5823 de euro/locuitor, mai mica chiar decat a bulgarilor (peste 7.700 eur/locuitor), a spus marți Horia Gusa, președintele Asociației Administratorilor de Fonduri in cadrul conferinței „Piața fondurilor de investiții in 2024 –…

- La aniversarea a 10 ani de la infiintarea DSU, prefectul judetului Constanta, Silviu Cosa, transmite un mesaj salvatorilor, cu acest prilej, intr o postare pe pagina sa de Facebook. "Interventie cu interventie, antrenament cu antrenament, Departamentul pentru Situatii de Urgenta, la 10 ani de la infiintare,…

- Cat costa terenurile agricole in țari din Europa. Unde se afla cele mai scumpe și care este prețul mediu de inchiriere Pentru un hectar de teren arabil in Uniunea Europeana, prețul mediu este de 10.578 euro, potrivit celor mai recente date ale Oficiului European de Statistica (Eurostat). Acesta este…

- Potrivit „Monitorului Social”, un proiect al Friedrich – Ebert – Stiftung, in ultimii ani numarul permiselor de munca acordate de tara noastra cetațenilor non – UE a crescut semnificativ si constant, transformand Romania intr-o destinație de munca pentru migranții economici din state asiatice.In medie,…

- Institutul pentru Economie din Germania a publicat o analiza referitoare la salariile muncitorilor straini din aceasta țara, in comparație cu veniturile lucratorilor germani. Astfel, se constata un decalaj serios intre salariul mediu incasat de un german și cel incasat de un muncitor de alta naționalitate.…

- Institutul pentru Economie din Germania a publicat o analiza referitoare la salariile muncitorilor straini din aceasta țara, in comparație cu veniturile lucratorilor germani. Astfel, se constata un decalaj serios intre salariul mediu incasat de un german și cel incasat de un muncitor de alta naționalitate.…

- ”Spre final de an tot mai multi candidati romani isi cauta un job remote, care fie sa le permita sa evite naveta in sezonul rece, fie sa le asigure un venit suplimentar. Astfel, pe platforma de recrutare online bestjobs, peste 150.000 de aplicari s-au inregistrat in luna noiembrie la joburi ce presupun…