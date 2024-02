Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa Vaslui, 09 februarie 2024 Repere din activitatea politistilor de imigrari din Vaslui, in anul 2023 In cursul anului 2023, politistii Biroului pentru Imigrari al Judetului Vaslui au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei pentru 815 persoane, dintre care…

- B1.ro Aproximativ 75.000 de straini aveau drept de ședere in scop de munca in Romania, la sfarșitul anului 2023, iar peste 45% dintre aceștia provin din Sri Lanka și Nepal. 74.400 de straini lucrau in Romania, la finalul anului 2023, numar cu 44% mai mare decat in aceeași perioada a anului 2022, conform…

- In domeniul azilului, in perioada 1 ianuarie ndash; 31 decembrie 2023, la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrari I.G.I. au fost inregistrate 10.157 de cereri de azil, cele mai multe au fost depuse de cetatenii din Bangladesh ndash; 2.821, Siria 1955, Pakistan ndash; 1.231, Nepal 871 si Sri…

- Romania va primi anul acesta 100 de mii de muncitori straini. Guvernul a luat aceasta decizie din cauza deficitului de forța de munca de pe piața locala. Angajatorii romani se plang ca nu reușesc sa gaseasca oameni in țara, așa ca sunt nevoiți sa-i caute peste hotare. Cei mai mulți provin din Asia,…

- Contingentul de muncitori straini care vor putea veni la munca in Romania, in 2024, va ajunge la 140.000, cu 40% mai mult fata de pragul admis pentru anul in curs, reiese dintr-o analiza publicata de o platforma de recrutare online, potrivit Agerpres. Conform eJobs, cei mai multi dintre angajatori sunt…

- Lipsa forței de munca indigene din domenii importante ii determina pe guvernanții noștri sa propuna pentru 2024 admiterea in Romania a unui numar de lucratori straini la fel de mare ca și cel de anul acesta. Astfel, intr-un proiect de hotarare de guvern, afișat pe site-ul Ministerului Muncii, se menționeaza…

- Pentru 2024, Guvernul stabilește un contingent de 140.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, potrivit unei Hotarari de Guvern lansate in dezbatere publica. In 2023, inițial, contingentul fusese de 100.000 de lucratori straini cu permise de munca, suplimentar ulterior…

- Zeci de percheziții au avut loc marți la ferme din regiunea Alentejo, din sudul Portugaliei, vizata fiind o rețea infractionala banuita ca a exploatat la munci agricole migranți din mai multe state, inclusiv Romania și Republica Moldova, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.In urma celor 78…