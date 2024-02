Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Arouca și Famalicao 3-2 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Partida a deschis etapa cu numarul 23 a sezonului din Liga Portugal. In cadrul acestei etape, campioana Benfica se va duela cu Portimonense, iar Sporting va juca cu Rio Ave. Meciurile din Liga Portugal se vad LIVE in AntenaPLAY.…

- Meciul Benfica – Vizela, scor 6-1, a putut fi urmarit in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. A fost show total pe Da Luz. Gazdele au dat recital si au inscris din toate pozitiile! Bemfoca este lider in Liga Portugal. Campioana din Liga Portugal s-a distrat cu „lanterna roșie” si s-a distantat la trei puncte…

- Meciul FC Porto – Estrela, scor 2-0, din etapa cu numarul 22 din Liga Portugal, a fost in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY! Galeno si Joao Mario, cu cate un gol si un assist, au fost decisivi in victoria „dragonilor”. Alb-albastrii pun presiune pe primele clasate, Benfica si Sporting. In aceeasi zi,…

- Meciul dintre Famalicao și Rio Ave a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Duelul a deschis etapa cu numarul 22 a sezonului din Liga Portugal. Tot in aceasta etapa, FC Porto va juca cu Estrela, sambata, de la 22:30, Benfica va juca duminica, cu Vizela, de la 20:00, iar Sporting va juca cu Moreirense, luni,…

- Guimaraes – Benfica 2-2 a fost ultimul meci de duminica din Liga Portugal! Sporting – Braga 5-0 a fost si el in AntenaPLAY, de la ora 20:00. Sporting a pus presiune pe Benfica dupa victoria la scor cu Braga. Sporting a devenit lider in Liga Portugal dupa fluierul final al partidei de la Braga, dar […]…

- Insulele Capului Verde – Mauritania 1-0 si Senegal – Coasta de Fildes 1-1 (4-5 d.l.d) au fost in AntenaPLAY. Surpriza de proportii in faza optimilor. Senegal, nationala lui Sadio Mane, care este si campioana en-titre, a fost eliminata in optimile de finala de la Cupa Africii. Senegal a deschis scorul…

- Estrela – Benfica 1-4 si Sporting – Casa Pia 8-0 au fost meciurile zilei AntenaPLAY! Liderul Sporting a facut scorul campionatului. Benfica a facut show in prima partida a zilei din Liga Portugal, dar liderul Sporting a facut scorul campionatului cu Casa Pia. Meciurile s-au vazut LIVE in AntenaPLAY.…

- Benfica – AVS 4-1 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. In urma acestui meci, Benfica a obtinut calificarea in semifinalele competitiei. Benfica a castigat grupa B, din care mai faceau parte Arouca si AVS. Benfica a obtinut doua victorii in grupa B. Pe 2 s-a clasat Arouca, cu 3 puncte, in timp ce AVS s-a…