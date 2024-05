Marele Premiu de Formula 1 de la Imola e transmis in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY duminica, de la 15:45! Olandezul Max Verstappen va pleca din pole-position in cursa de la Imola. In calificarile pentru Marele Premiu de la Imola, Max Verstappen a obtinut cel mai bun timp: 1:14.746. Olandezul i-a egalat recordul […] The post Marele Premiu de Formula 1 de la Imola e in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY duminica, de la 15:45. Verstappen pleaca primul appeared first on Antena Sport . Articolul Marele Premiu de Formula 1 de la Imola e in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY duminica, de la 15:45.…