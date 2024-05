Stiri pe aceeasi tema

- Al 7-lea Grand Prix al sezonului 2024 a fost și primul din Europa, in Italia, pe legendarul circuit Imola. Max Verstappen a caștigat Marele Premiu din Emilia Romagna, a 5-a victorie a triplului campion mondial in acest sezon. Insa, cea mai noua victorie a olandezului nu a fost una ușoara, datorita lui…

- Pilotul olandez Max Verstappen, reprezentand echipa Red Bull, a caștigat Marele Premiu al regiunii Emilia Romagna, desfașurat duminica la Imola, Italia. Aceasta reprezinta a 59-a victorie din cariera sa in Campionatul Mondial de Formula 1. La varsta de 26 de ani, Verstappen a demonstrat inca o data…

- Marele Premiu de Formula 1 de la Imola e transmis in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY duminica, de la 15:45! Olandezul Max Verstappen va pleca din pole-position in cursa de la Imola. In calificarile pentru Marele Premiu de la Imola, Max Verstappen a obtinut cel mai bun timp: 1:14.746. Olandezul i-a…

- Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a dominat vineri a doua sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu de Formula 1 al regiunii Emilia Romagna, pe circuitul de la Imola (Italia), dupa ce fusese cel mai rapid si in prima sesiune, transmite presa internationala, potrivit Agerpres.

- Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a fost cel mai rapid vineri in prima sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu de Formula 1 al regiunii Emilia Romagna, pe circuitul de la Imola (Italia), transmite presa internationala, potrivit Agerpres.

- Weekendul acesta, Formula 1 se intoarce in Europa si revine si pe Antena 1 cu Marele Premiu de la Imola, intre 17 si 19 mai. Antrenamentele Marelui Premiu de la Imola se vad live exclusiv pe AntenaPLAY, calificarile sunt ȋn direct la Antena 3 CNN si pe An

- Un Ferrari furat de la fostul pilot austriac de Formula 1 Gerhard Berger in urma cu aproape trei decenii a fost gasit de poliție, scrie Sky News. Berger participa la Marele Premiu de la San Marino din 1995, organizat la Imola, Italia, cand Ferrari-ul sau F512M a fost furat. Tot atunci a fost furata…

- Se da startul sezonului de Formula 1. Azi, de la ora 17.45 au loc calificarile pentru Marele Premiu al Bahrainului. Sambata, de la ora 17.00, este programata prima cursa. Aceste evenimente vor fi transmise pe Antena 1 și Antena Play. Antena 1 a anunțat ca se va baza pe Mihai Morar si Catalin Ghigea…