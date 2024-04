Stiri pe aceeasi tema

- Max Verstappen (26 de ani), campionul mondial en-titre din Formula 1, a caștigat Marele Premiu al Chinei, disputat, duminica, la Shanghai. Pilotul olandez al echipei Red Bull a fost urmat in clasament de britanicul Lando Norris, de la Mclaren, și de coechipierul sau, Sergio Perez. Max Verstappen a ajuns…

- Pilotul olandez al echipei Red Bull, Max Verstappen, a castigat Marele Premiu al Chinei, disputat, duminica, la Shanghai, potrivit news.roVertapppen a fost urmat de britanicul Lando Norris, de la Mc Laren.Locul trei i-a revenit lui Sergio Perez, tot de la Red Bull.

- Triplul campion mondial Max Verstappen va pleca din pole position in Marele Premiu al Chinei. Este primul sau pole position pe circuitul de la Shanghai si al cincilea consecutiv de la inceputul sezonului pentru pilotul Red Bull, scrie news.ro .

- Liderul Campionatului Mondial de Formula 1, Max Verstappen, a caștigat cursa de sprint din Marele Premiu al Chinei, a cincea etapa a sezonului 24, desfașurata pe circuitul de la Shanghai, potrivit mediafaxOlandezul i-a devansat pe Lewis Hamilton și pe coechipierul sau, mexicanul Sergio

- Pilotul canadian Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) a obtinut cel mai bun timp al unicei sedinte de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Chinei la Formula 1 de la Shanghai, a 5-a etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat in 1 min. 36 sec. 302/1000, informeaza AFP.

- In acest weekend, Formula 1 revine in China dupa o pauza de 5 ani. Fața de ultima cursa, din 2019, in Marele Circ s-au schimbat: de la pilotul numarul 1, la șefii de echipa. Duminica dimineața, de la ora 10:00 (ora Romaniei) are loc Marele Premiu al Chinei, de la Shanghai. Va fi pentru prima data dupa…

- Urmatorul weekend de Formula 1 va fi cel dintre 19 și 21 aprilie, cand cei 20 piloți și 10 echipe se „deplaseaza” pe Circuitul Internațional din Shanghai pentru Marele Premiu al Chinei. Nu s-a mai concurat aici din 2019, caștigatorul ultimei curse din China fiind Lewis Hamilton. In continuare, GSP va…

- Max Verstappen a oferit primele declaratii dupa ce a obtinut pole position la Marele Premiu al Japoniei, ce va avea loc duminica dimineata, de la 07:45, pe Antena 3 CNN si in AntenaPLAY. Olandezul a fost in pole position si la primele trei curse ale sezonului, in Bahrain, Arabia Saudita si Australia.…