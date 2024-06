Stiri pe aceeasi tema

- In Veneția au intrat in vigoare noi reguli care interzic difuzoarele și limiteaza numarul de grupuri de turiști la 25 de persoane. Masurile vizeaza reducerea impactul turismului excesiv asupra orașului italian, unul dintre cele mai vizitate locuri din lume.

- Autoritatile din statiunea spaniola Platja d’Aro incearca sa limiteze comportamentele antisociale ale turistilor. Noile reguli adoptate de municipalitatea catalana de pe Costa Brava au ca scop limitarea exceselor turismului de petrecere. {{749097}}Contravenientii se pot astepta la amenzi cuprinse intre…

- Poliția de Frontiera a venit cu mai multe explicații, dupa noile reguli impuse la Aeroportul Chișinau, care au starnit un adevarat haos in fața aerogarii. „Masurile luate sunt necesare inclusiv in contextul creșterii numarului de alerte false cu bomba, precum și din cauza folosirii terminalului aeroportuar…

- Consiliul ATP urmeaza sa voteze noi reguli care vor fi aplicate in cadrul turneului de la Madrid (24 aprilie-5 mai), deocamdata doar in partidele de dublu Tenisul are nevoie de o schimbare, de o accelerare, iar cei care conduc circuitul masculin urmeaza sa voteze anumite schimbari de reguli incepand…

- Cu toate acestea, implementarea acestor schimbari ar putea intampina dificultați, mai ales in contextul in care deficitul bugetar pentru primele doua luni ale anului este de aproximativ 30 de miliarde de lei. The post ANAF INTENSIFICA CONTROALELE ASUPRA AFACERILOR DE FAMILIE Noile reguli propuse de…

- Autoritațile nu au stabilit daca minorii insoțiți de parinți au nevoie sau nu de verificari suplimentare dupa ce vom intra in Air Schengen. O propunere legislativa care prevede menținerea controalelor pentru copii este in dezbatere, iar Asociația Aeroporturilor cere reanalizarea acesteia.

- Din 11 martie se schimba rovinietele. Este introdusa rovinieta cu valabilitate de o zi, cea cu valabilitate de 10 zile, respectiv cea cu valabilitate de 60 de zile. Pentru autoturismele mici și cele cu masa mai mica de 3,5 tone, nu mai exista rovinieta cu valabilitate de 7 zile și cea de 90 de zile.…