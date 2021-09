Stiri pe aceeasi tema

- ​​Unirea municipiului Buzau cu comuna Țințești, în urma unui referendum, era data de exemplu de Emil Boc când a propus o lege care sa faciliteze unificarea administrativa a municipiilor cu unitațile administrativ-teritoriale limitrofe. Referendumul nu a fost însa validat. Motivul:…

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, se opune carantinei de noapte in weekend, masura care va intra in vigoare in localitate de vineri seara. El a spus ca ar fi descurajant sa se impuna restricții celor care au facut vaccin anti-Covid, pentru ca asta ar descuraja vaccinarea. Timișoara intra…

- Primarul comunei Țintești este singurul edil din Romania care renunța la mandat de bunavoie, susține primarul Buzaului, Constantin Toma. Edilul buzoian a vorbit despre cazul lui Aurel Stoica, intaiul gospodar din Țintești, in deschiderea festivalului „Toamna Buzoiana”. Ieri, in prima zi a festivalului…

- Primarul comunei Țintești este singurul edil din Romania care renunța la mandat de bunavoie, susține primarul Buzaului, Constantin Toma. Edilul buzoian a vorbit despre cazul lui Aurel Stoica, intaiul gospodar din Țintești, in deschiderea festivalului „Toamna Buzoiana”. Ieri, in prima zi a festivalului…

- Asociația Municipiilor din Romania, (AMR) condusa de primarul Clujului, Emil Boc, și de președintele executiv Constantin Toma, primarul Buzaului, cere ajutor Guvernului și partidelor parlamentare pentru susținerea unui proiect de lege care sa faciliteze unificarea administrativa a municipiilor cu unitațile…

- ​Asociația Municipiilor din Romania (AMR), condusa de primarul Clujului, Emil Boc, a solicitat Guvernului și partidelor parlamentare ajutorul pentru susținerea unui proiect de lege care sa faciliteze unificarea administrativa a municipiilor cu unitațile administrativ-teritoriale limitrofe, potrivit…

- Asociatia Municipiilor din Romania (AMR), condusa de primarul Clujului, Emil Boc, face apel la Guvern si la partidele parlamentare pentru a sustine un proiect de lege care sa faciliteze unificarea administrativa a municipiilor cu unitatile administrativ-teritoriale (UAT) limitrofe. Emil Boc a prezentat…

- ​Asociația Municipiilor in România (AMR) condusa de primarul Clujului, Emil Boc, cere ajutor Guvernului și partidelor parlamentare pentru susținerea unui proiect de lege care sa faciliteze unificarea administrativa a municipiilor cu unitațile administrativ-teritoriale limitrofe. „Astazi…